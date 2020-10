Bancários protestam contra fechamento de agências durante a pandemia

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande, manterá fechada uma agência do Bradesco nesta quinta-feira (15), na Rua Marechal Rondon esquina com a Rua 13 de Maio, no centro da capital. A Superintendência Regional do banco fica no mesmo local.



Esta foi a forma encontrada pelos bancários para protestar e denunciar à população sobre as demissões promovidas pelo Bradesco em plena crise econômica e sanitária. O banco já fechou cinco agências na capital desde agosto. Nos meses de setembro e outubro, foram pelo menos 19 demissões só em Campo Grande. Em todo o país, o Bradesco demitiu 427 funcionários.

Conforme a presidente do sindicato, Neide Rodrigues, o Bradesco poderia ter remanejado os bancários para outras unidades da capital e do interior do Estado. “Tem agência que está com falta de funcionário, até por causa do home office em razão da pandemia. Então, o banco poderia ter aumentando o número de bancários em outras unidades para evitar as filas, as reclamações dos clientes. É um descaso com a população, o banco preferiu fazer cortes!”, afirma Neide Rodrigues. Segundo a presidente do sindicato, com as demissões, o Bradesco está descumprindo o compromisso firmado com o movimento sindical de não demitir durante a pandemia.



“Durante a pandemia, precisamos justamente do contrário, de novas contratações para dar condições de atendimento. Hoje, as pessoas estão ficando horas na fila e já chegam cansadas, estressadas para o atendimento, descontando sua indignação justamente nos funcionários, que estão ali se expondo diante da pandemia para atender e estão sobrecarregados nas agências. Não há motivos para as demissões, o banco precisa voltar a atrás com essas demissões, enquanto isso, vamos continuar com os protestos para denunciar esse descaso”, relata a presidente do sindicato.

Mesmo em meio à crise econômica e sanitária, o Bradesco segue lucrando alto.

No primeiro semestre de 2020, o banco faturou R$ 7,626 bilhões, crescimento de 3,2% na comparação com o trimestre anterior.



