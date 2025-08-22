Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro

O evento costuma atrair grande público, oferecendo apresentações aéreas, exposições de aeronaves, atrações musicais, praça de alimentação e atividades para a família

22 agosto 2025 - 09h52Sarah Chaves
Foto: Mai um no Mundo/GoogleFoto: Mai um no Mundo/Google  

A tradicional abertura dos portões da Base Aérea de Campo Grande, evento que ao longo dos anos reúne milhares de pessoas na capital sul-mato-grossense, não deverá ocorrer neste mês de agosto. A festividade, que celebra o aniversário da base ocorreria neste sábado (23), mas foi adiada.

De acordo com informações repassadas pela própria Base Aérea, a abertura dos portões inicialmente prevista aproveitando o fim de semana seguinte ao aniversário da unidade, terá uma licitação para  viabilizar a realização do evento.

Caso haja empresas interessadas na nova etapa, o evento poderá ser remarcado para outubro, aproveitando as comemorações do Dia do Aviador, celebrado no dia 23 do mês.

O evento dos portões abertos costuma atrair grande público, oferecendo apresentações aéreas, exposições de aeronaves, atrações musicais, praça de alimentação e atividades voltadas para toda a família.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Elo7
Cidade
Lei reconhece cordão com borboletas roxas como identificação de fibromialgia em MS
Agetran interdita ruas da Capital
Cidade
Agetran divulga interdições programadas em Campo Grande nesta semana
Sargento da PMMS Betânia -
Justiça
TRE-MS aceita recurso e Sargento Betânia não precisa devolver R$ 30 mil
Feira de adoção marca aniversário da Dog In Box neste sábado (23) na Mascarenhas
Cidade
Feira de adoção marca aniversário da Dog In Box neste sábado (23) na Mascarenhas
Rede lança 'Festival do Sobá' com opções a menos de R$ 20 na Capital
Cidade
Rede lança 'Festival do Sobá' com opções a menos de R$ 20 na Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Cidade
MP investiga tabacaria por barulho acima do permitido em Campo Grande
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Justiça
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Foto: Semed
Cidade
Capital abre processo seletivo para assistente educacional inclusivo
O monumento foi entregue nesta terça-feira
Cidade
Monumento dos Tuiuiús é inaugurado em Campo Grande após restauração
As chamas começaram na tarde de hoje
Cidade
JD1TV: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Campo Grande

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval