Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro

A tradicional abertura dos portões da Base Aérea de Campo Grande, evento que ao longo dos anos reúne milhares de pessoas na capital sul-mato-grossense, não deverá ocorrer neste mês de agosto. A festividade, que celebra o aniversário da base ocorreria neste sábado (23), mas foi adiada.

De acordo com informações repassadas pela própria Base Aérea, a abertura dos portões inicialmente prevista aproveitando o fim de semana seguinte ao aniversário da unidade, terá uma licitação para viabilizar a realização do evento.

Caso haja empresas interessadas na nova etapa, o evento poderá ser remarcado para outubro, aproveitando as comemorações do Dia do Aviador, celebrado no dia 23 do mês.

O evento dos portões abertos costuma atrair grande público, oferecendo apresentações aéreas, exposições de aeronaves, atrações musicais, praça de alimentação e atividades voltadas para toda a família.

