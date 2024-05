Bombeiros que atuaram nas enchentes do RS são homenageados na Câmara

Os militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que atuaram no resgate e auxílio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul receberam, nesta quarta-feira (22), a medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes”, uma das mais altas honrarias concedidas pela Câmara de Vereadores.

O projeto de decreto legislativo 2.759/24, que concede a homenagem, foi aprovado na sessão desta terça-feira (21) em unanimidade.

Segundo o vereador Papy, proponente da homenagem, as ações dos militares não apenas demonstraram altruísmo e solidariedade, mas também refletem os valores fundamentais que sustentam a sociedade.

“A ida desses bombeiros para o Rio Grande do Sul foi mais do que uma simples resposta a um chamado de emergência. Foi um gesto de empatia e compaixão que transcende fronteiras geográficas, mostrando que, quando enfrentamos desafios como uma nação, somos capazes de nos unir em prol do bem comum”, disse o parlamentar.

Foram homenageados o Sgt João Paulo Marciano dos Santos, Cb João Figueiredo Junior, Cb Rahifi Daniel Reis Chaves, Cap Rodrigo Alves Bueno, Cb Jeferson Gomes de Oliveira, 2° Ten Paulo de Lima Gomes Júnior, Cb Hugo Marques Araújo Dias, 1° Ten Rodolfo Vagner Xaubet e Sgt Abraão Anicésio Bernal.

