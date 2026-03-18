Campo Grande sedia encontro nacional de amamentação e alimentação infantil em abril

Campo Grande sedia, entre os dias 26 e 30 de abril, o XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e o VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS), reunindo profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de diversas regiões do Brasil e do exterior.

Promovidos pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN), os encontros são referência na discussão de políticas públicas voltadas à proteção da amamentação e à alimentação adequada na infância.

Com o tema “Amamentação e Alimentação Complementar Saudável: o desafio da atuação intersetorial, inclusiva e sustentável”, a programação propõe debates que envolvem áreas como saúde, educação, assistência social e direitos humanos.

A abertura será no dia 26 de abril, com o evento “Mil Mães Amamentando”, na Praça do Rádio Clube, atividade aberta ao público. No dia 27, cursos e oficinas acontecem na Unigran Capital.

Entre os dias 28 e 30, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo recebe a programação principal, com mesas-redondas, apresentações científicas e rodas de diálogo.

Entre os temas em destaque estão o cuidado e manejo da amamentação nos serviços de saúde, políticas públicas de alimentação infantil, diversidade e inclusão, além do enfrentamento ao marketing de produtos que interferem na amamentação.

O evento também contará com a Tenda Josué de Castro, espaço voltado a rodas de conversa, atividades culturais e ações de educação popular em saúde, promovendo a troca entre conhecimento científico e saberes da comunidade.

Ao sediar os encontros, Campo Grande reforça seu papel na articulação nacional em defesa da infância e amplia o debate sobre alimentação saudável e cuidados nos primeiros anos de vida.

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