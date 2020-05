Capital terá Refis, sem multa, juros e correção

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, anunciou nesta segunda-feira (25), uma nova oportunidade que a população terá de quitar as dívidas com a prefeitura, em Refis que oferecerá até 100% de descontos para pagamentos à vista.

“O prefeito Marquinhos Trad, sensível a diversos contribuintes que solicitaram condições diferenciadas de pagamento, mandou uma nova edição. Desta vez, o Refis será ‘100% Saúde’, sem juros, sem multa e correção. Todos os recursos oriundos desses pagamentos de impostos serão direcionados para a Sesau, para arcar com despesas de hospitais, pagamento de folhas de todos os profissionais da saúde”, disse.

Pedrossian Neto destaca que esse Refis será “o mais generoso da história”. “Estamos bancando 100% das multas e juros e da correção. Nunca foi feito isso, os outros foram propostos 90% de descontos, estamos oferecendo 100% de desconto no pagamento à vista. Estamos tirando esses encargos para que as pessoas possam quitar as suas dívidas”, disse.

O projeto chegou à Câmara Municipal na última quinta-feira (21) e deverá ser votado nos próximos dias.

