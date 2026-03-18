Carro da Santa Casa anda na contramÃ£o, Ã© atingido e capota em cruzamento da Capital

Carro plotado com logo do hospital da Santa Casa capotou na manhã desta quarta-feira, dia 18, após ser atingido por um veículo Volkswagen Fox, no cruzamento das ruas São Paulo com 13 de Junho, no centro de Campo Grande.

A colisão aconteceu após o veículo Fox avançar o cruzamento, enquanto o Fiat Uno trafegava na contramão da rua 13 de Junho. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Segundo informações colhidas pelo JD1, no veículo do hospital estavam duas pessoas - motorista e passageiro, ambos socorridos para a Santa Casa. Enquanto no Fox, a motorista era uma idosa, de 66 anos.

A versão dita no local é que durante o trajeto, o GPS que guiava a equipe da Santa Casa teria indicado para entrar na rua 13 de Junho, só que no sentido contrário, ou seja, na contramão do fluxo correto da via.

A idosa que seguia pela rua São Paulo, avançou o cruzamento e acabou colhendo o veículo, fazendo com que ele capotasse.

No local, unidades de resgate fizeram o atendimento das vítimas. A Polícia Militar também esteve no acidente para registro da ocorrência.

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