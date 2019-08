CDL defende amplo debate para transformar hotel em moradia popular

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Adelaido Vila, vê com preocupação a pretensão do Executivo Municipal de transformar o antigo Hotel Campo Grande em moradia popular.

Em nota, Adelaido reforçou que a CDL sempre defendeu o retorno dos moradores ao centro, “porém é preciso que seja feito com planejamento”. “Não se trata da classe social das pessoas, entendemos que para se tornar um local habitável, o prédio necessitaria de uma reforma cara demais”, afirmou.

Segundo levantamento feito pela entidade, o custo da reforma básica do prédio, levando em conta o cálculo base do mercado, gira em torno de R$ 29 milhões, já o valor de compra do imóvel é de R$ 25 milhões, dando total de 54 milhões, que divididos em 220 apartamentos, daria o valor de R$ 245 mil por uma unidade de quarto e banheiro.

Adelaido conclui pedindo para que a prefeitura amplie o debate para que a decisão seja tomada.

O projeto

O prefeito Marquinhos Trad foi à Brasília buscar recursos para a execução do projeto de “povoar” o prédio abandonado. Para isso, é necessário desapropriá-lo e reestruturá-lo, transformando os quartos em unidades habitacionais.

O cálculo da prefeitura é de R$ 13 milhões, para a desapropriação, e para reestruturá-lo, em torno de R$ 25 milhões. As unidades habitacionais seriam sorteadas para as famílias inscritas na faixa 1, do Programa Minha Casa, Minha Vida.

