Lojas não abrem nesta sexta-feira (3) em Campo Grande

O comércio de Campo Grande não está autorizado a abrir nesta sexta-feira (3), data da Sexta-feira Santa. Conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o dia é considerado feriado “fechado”, um dos cinco do ano em que é proibido o uso da mão de obra no setor.

A regra é baseada no acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG) e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Além da Sexta-feira Santa, a restrição também vale para o Dia do Trabalhador, Finados, Natal e Ano Novo.

Apesar disso, alguns segmentos têm autorização para funcionar. Supermercados podem abrir conforme escala da categoria, enquanto praças de alimentação e cinemas em shoppings operam em horários especiais. Serviços essenciais, como farmácias, postos de combustível e unidades de saúde, mantêm atendimento, principalmente para casos de urgência.

A CDL Campo Grande orienta que empresários e comerciantes respeitem a determinação para evitar autuações e multas. O comércio retoma o atendimento normal no sábado (4), seguindo o horário habitual de cada estabelecimento.

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