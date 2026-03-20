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Cinema itinerante leva sessÃµes gratuitas a comunidades de Aquidauana

A iniciativa com apoio de Beto Pereira estreia nesta sexta-feira (20) no bairro SÃ£o Francisco

20 marÃ§o 2026 - 08h35Sarah Chaves
A ação é gratuita e aberta ao públicoA aÃ§Ã£o Ã© gratuita e aberta ao pÃºblico   (ReproduÃ§Ã£o )

O projeto “Cinema Itinerante” leva filmes, pipoca e atividades culturais a moradores de Aquidauana que não têm acesso a salas de cinema. A primeira sessão será nesta sexta-feira (20), a partir das 18h, no bairro São Francisco, com entrada gratuita.

A estrutura conta com painel de 10 metros e capacidade para até 700 pessoas, além de distribuição de pipoca e algodão doce. A ação tem apoio do deputado federal Beto Pereira, do vereador Renato Bossay, da Secretaria de Cultura de Aquidauana e do Instituto Acolhendo Sonhos.

Ao todo, serão nove sessões em bairros periféricos, comunidades rurais e aldeias indígenas do município. A programação de estreia inclui os filmes “Madagascar 2: A Grande Escapada” e “Divertida Mente 2”.

Para o deputado Beto Pereira, o projeto vai além do entretenimento. "O cinema faz as pessoas pensarem, cria identidade, constrói cultura e, ao mesmo tempo, diverte. Ele atinge todos os públicos, de todas as idades, de todas as origens. Mais do que um espetáculo, é uma experiência transformadora. As pessoas merecem ter acesso ao entretenimento de qualidade, e o cinema é um dos canais mais", afirmou.

Segundo o vereador Renato Bossay, a iniciativa amplia o acesso à cultura, principalmente para quem nunca teve contato com esse tipo de experiência.

A ação é gratuita e aberta ao público.

Serviço: Cinema Itinerante — 1ª Sessão
Sexta-feira, 20 de março
A partir das 18h
Bairro São Francisco, Aquidauana-MS
Entrada gratuita
 

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