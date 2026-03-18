Circuito cultural reÃºne teatro, mÃºsica e capoeira na Vila Nogueira neste sÃ¡bado (21)

O Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, recebe neste sábado (21) o Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres. A programação ocorre das 16h às 21h, com entrada gratuita, e reúne teatro, música, capoeira e literatura.

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, inspirado na obra da escritora Eva Vilma. A proposta é abordar a relação das crianças com o tempo de forma mais sensível.

“Eu não queria construir um livro para ensinar a ver horas, mas um livro que criasse uma relação de amor entre a criança e o relógio”, afirma a autora.

A programação inclui ainda roda de capoeira, apresentações musicais, show de mágica e jantar com comida afro-brasileira. O evento reúne artistas locais e atividades voltadas à comunidade.

O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, com execução da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Serviço

Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: 16h às 21h

Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres – Rua Quincas Vieira, nº 300, Vila Nogueira, Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita e aberta à comunidade

Oficinas de Percussão com Lixo Seco

Inscrições abertas

Quando: sábados, das 8h às 11h

Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres

Informações: (67) 9290-1639



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