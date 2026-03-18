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Circuito cultural reÃºne teatro, mÃºsica e capoeira na Vila Nogueira neste sÃ¡bado (21)

Evento gratuito acontece das 16h Ã s 21h no Instituto Projeto Livres

18 marÃ§o 2026 - 10h51Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

O Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, recebe neste sábado (21) o Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres. A programação ocorre das 16h às 21h, com entrada gratuita, e reúne teatro, música, capoeira e literatura.

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, inspirado na obra da escritora Eva Vilma. A proposta é abordar a relação das crianças com o tempo de forma mais sensível.

“Eu não queria construir um livro para ensinar a ver horas, mas um livro que criasse uma relação de amor entre a criança e o relógio”, afirma a autora.

A programação inclui ainda roda de capoeira, apresentações musicais, show de mágica e jantar com comida afro-brasileira. O evento reúne artistas locais e atividades voltadas à comunidade.

O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, com execução da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Serviço
Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres
Data: 21 de março de 2026 (sábado)
Horário: 16h às 21h
Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres – Rua Quincas Vieira, nº 300, Vila Nogueira, Campo Grande (MS)
Entrada: gratuita e aberta à comunidade
Oficinas de Percussão com Lixo Seco
Inscrições abertas
Quando: sábados, das 8h às 11h
Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres
Informações: (67) 9290-1639
 

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