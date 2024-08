Colisão com caminhonete, caminhão de verdura e moto deixa 3 feridos graves na Capital

Um grave acidente deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12), no cruzamento da Avenida das Bandeiras com a rua Ouro Verde, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. As vítimas estava em uma caminhonete Ford F-250, que colidiu contra um caminhão de verduras e atingiu um motociclista que estava numa corrida com uma passageira.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a motocicleta estava parada no semáforo da Avenida das Bandeiras e o caminhão de verduras passava pela rua Ouro Verde, quando a caminhonete, que também seguia pela avenida, colidiu violentamente contra o caminhão.

Devido à força do impacto entre os veículos, o caminhão foi arrastado e acabou atingindo a motocicleta.

Ainda conforme as informações, os ocupantes da caminhonete ficaram em estado grave e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa. Os dois ocupantes da moto foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Por conta da magnitude do acidente, foi informado que além da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica seriam acionados.

