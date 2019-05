Com síndrome de Down funcionário trabalha há 30 anos no McDonald's

Priscilla Porangaba, com informações do Curiosidades da Tera

Um funcionário do McDonald's , no oeste de Sydney, com síndrome de Down tem encantado os clientes nos últimos 30 anos. Russell O'Grady, de 48 anos, vestiu pela primeira vez o uniforme do restaurante de fast food em 1986, quando tinha apenas 18 anos de idade.

Agora, 30 anos depois, ele é tratado como um herói em Northmead McDonald's. O pai, Geoff O'Grady, diz que o filho se tornou "a pessoa mais conhecida da cidade" desde que começou a trabalhar no McDonald's.

“As pessoas o reconhecem na rua e o chamam para cumprimentá-lo, os clientes o amam assim como o amamos”, ele disse.

Geoff disse que sempre foi "extremamente orgulhoso" de seu filho, mas nunca pensou que a comunidade o abraçaria da maneira como o fez. Geoff disse que a carreira de seu filho lhe deu uma visão diferente da vida

Alguém perguntou a Russell uma vez: “você é deficiente?”, e sua resposta foi “eu costumava ser quando eu ia para a escola, mas agora eu trabalho no McDonald’s”, disse Geoff.

A carreira de Russell começou no restaurante como estagiário. Mas quando ele provou ser um bom trabalhador, passou a ser o responsável pelas caixas de embalagem do McDonald’s. Depois de um certo tempo, migrou para a cozinha, trabalhando na produção dos alimentos.

Geoff disse que a equipe da Northmead McDonald's o aceitou de braços abertos e tornou a vida profissional de Russell mais agradável do que ele imaginava ser possível.

E depois de 30 de arrancando sorrisos dos funcionários e clientes, a atitude despreocupada de Russell tornou-se uma marca registrada da loja local, perdendo apenas para o logotipo dos arcos dourados da franquia de fast food.

Kate O'Grady, gerente assistente de apoio ao emprego, disse que o trabalho visivelmente mudou a vida de Russell.

