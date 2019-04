Ação em comemoração ao Dia Mundial da Saúde vai até as 11h no Parque das Nações

Da redação com assessoria

O evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado pela Unimed Campo Grande, começou às 7h deste sábado (6), e vai até às 11h, ele é gratuito e aberto ao público para que todos possam "recarregar a sua versão mais saudável".

A ação é realizada no Espaço Viver Bem do Parque das Nações Indígenas e tem atividades para a família toda.

Haverá caminhada de 1,5 km em volta do lago, alongamento, aula de funcional e dança, slackline, testes de saúde, aferição de pressão, orientações nutricionais, dinâmica com a família, brincadeiras lúdicas e espaço para leitura e jogos.

De acordo com a educadora física da Cooperativa Médica, Fernanda Franco de Oliveira, a atividade física é uma importante aliada na prevenção de doenças, no cuidado com a saúde e na busca pela qualidade de vida.

“A prática regular de atividade física melhora a flexibilidade, a força muscular, o sistema cardiorrespiratório, fortalece os ossos e as articulações. Além de combater o excesso de peso, melhorar a autoestima, promover a sensação do bem-estar e diminuir a depressão”, destacou a profissional.

E esse é justamente o objetivo do evento: criar uma conscientização coletiva sobre a importância da adesão a um novo estilo de vida e fortalecer que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade.

