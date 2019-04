Torcedor leva crânio do avô para comemorar título argentino

O Racing foi campeão da Superliga Argentina, neste domingo (31), mas o que mais chamou a atenção foi um torcedor que foi as ruas de Buenos Aires comemorar o título com um crânio nas mãos.

Gabriel Aranda foi questionado pelo canal argentina “TNT Sports”, e explicou que o crânio é do seu avô, e que ele considera como um amuleto da sorte.

“Trouxe o meu avô, Valentín. Tirei ele do nicho durante todo o tempo em que o Racing esteve jogando. É o amuleto”, explicou o torcedor. Quando foi perguntado sobre como o avô estaria se sentindo, Gabriel Aranda afirmou: “Está orgulhoso”.

Com o empate diante do Tigre, fora de casa, o Racing foi aos 56 pontos, enquanto o Defensa y Justicia, que é o vice-líder, foi para 52 pontos. Faltando apenas uma rodada para o fim do Campeonato Argentino, o Racing não pode mais ser ultrapassado.

