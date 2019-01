Nos pênaltis, São Paulo vence o Vasco e é Campeão da Copinha

O São Paulo é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Depois de estar vencendo por 2 a 0 até aos 29 minutos do segundo tempo, o Tricolor levou um susto ao sofrer o empate no tempo normal. Essa é a segunda final entre São Paulo e Vasco, a primeira foi em 1993, onde o cruz-maltino levou a melhor vencendo por 4 a 3.

A partida entre paulistas e cariocas foi muito disputada, não tinha bola perdida, os jovens da categoria sub-20 sabem que este é o primeiro passo para chegar ao profissional e deram um espetáculo na final.

O tricolor paulista abriu o placar aos 38 minutos da primeira etapa com Gabriel Novaes que aproveitou o cruzamento de Antony e marcou de cabeça. O primeiro tempo terminou 1 a 0 para p São Paulo.

No segundo tempo, o Tricolor foi em busca do segundo gol, para dar uma tranquilizada no placar, e veio aos 7 minutos com justamente com o camisa 7 Antony, que foi lançado em profundidade, ganhou na corrida do zagueiro e bateu para o gol, para fazer 2 a 0.

O jogo estava muito corrido, foi quando Lucas Santos aos 30 minutos da segunda etapa diminuiu o placar, deixando a partida em 2 a 1. Mas 8 minutos depois, após uma pressão, o Vasco conseguiu o gol de empate com o atacante Tiago Reis, que após receber belo cruzamento, matou a bola no peito e livre, mandou para o fundo das redes.

Nos pênaltis o goleiro Thiago Couto brilhou com duas cobranças defendidas. E fez o São Paulo vencer o Vasco nos pênaltis por 3 a 1, nesta sexta-feira à tarde, no Pacaembu. Esse é o quarto título do clube na competição sub-20 mais tradicional do país.

Deixe seu Comentário

Leia Também