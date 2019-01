São Paulo e Vasco decidem Copinha 2019

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será entre São Paulo e Vasco, as duas equipes se reencontram em uma final na competição após 27 anos, na ocasião a partida terminou empatada em 1 a 1 e nos pênaltis o cruz-maltino venceu por 5 a 3 e se consagrou campeão.

O jogo será na próxima sexta-feira (25), às 15h30, o confronto será no estádio Pacaembu e as duas equipes vão em busca do título da competição sub-20. Essa é a sua 50ª edição.

O São Paulo é o atual vice-campeão e busca o tetracampeonato da competição, a equipe já venceu em 1993, 2000 e 2010, agora busca a sua quarta conquista. Nas semifinais, o Tricolor goleou o Guarani por 5 a 2.

Já o Vasco tenta o bicampeonato após garantir a classificação nos pênaltis, contra o Corinthians, que é o maior campeão da Copinha, com dez conquistas. A única conquista vascaína em 1992 foi justamente contra o tricolor paulista.

