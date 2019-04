Comerciantes da Bandeirantes, irão receber dicas para "driblar" problemas durante obra

Na última semana as obras de revitalização da avenida Bandeirantes foram iniciadas, em Campo Grande. O empreendimento, orçado em mais de R$ 8 milhões, deve atingir os quase 4 km da via e tem previsão de término em 12 meses.

A Federação das Associações Empresariais de MS (Faems), diz que a obra é importante, mas extremamente preocupante, já que a revitalização da área central de Campo Grande impactou diretamente no comércio da capital, resultando em fechamento de algumas lojas e reduzindo vagas de emprego, como destaca o presidente da entidade, Alfredo Zamlutti Júnior.

“Nossa maior preocupação é com o comércio local. Mesmo que, segundo a prefeitura diga que não haverá interdição total das pistas, sabemos que a alteração no tráfego implica em redução no movimento do comércio e não queremos que ocorra como na região central, onde dezenas de lojas fecharam e mais de 7.500 pessoas ficaram desempregadas”, avalia Zamlutti Júnior.

A Federação afirma que irá orientar e proporcionar suporte aos empresários da avenida ou de qualquer outro ponto da cidade onde haja obra de revitalização. Por isso, o Sebrae também foi acionado para dar reforço e se colocar à disposição dos comerciantes.

“Quem tiver dúvidas sobre como gerir o comércio neste momento, alternativas para atrair e manter o público e não sentir os impactos da obra de maneira tão efetiva pode nos procurar. A Faems e o Sebrae-MS estão a inteira disposição para comerciantes e empresários independente do porte. Nosso objetivo é manter o comércio forte e a economia ativa”, pontua o presidente da federação.

Empresários em busca de orientação pode entrar em contato com a Faems pelo (67) 3325-1614. A federação está localizada na rua Piratininga, 399 – Jardim dos Estados, em Campo Grande.

