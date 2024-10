Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 11 e 12 de outubro

Nos dias 11 e 12 de outubro, nesta sexta-feira e sábado, quando é celebrado os feriados de criação de Mato Grosso do Sul e de Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil) o comércio de Campo Grande irá funcionar normalmente.

A decisão que permite o funcionamento do comércio na Capital foi estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande, afiliado da Fecomércio-MS, e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

Regras

No entanto, para abrir as portas, os comerciantes devem cumprir normas. Sendo o gerente sindical da Fecomércio MS, Fernando Camilo, os empresários que optarem pelo funcionamento do comércio devem compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

As empresas também devem informar em até cinco dias antes ao sindicato laboral, por escrito e com pagamento de R$ 22,00 por empregado, ficando isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos. A cláusula correspondente pode ser acessada na Convenção Coletiva de Trabalho.

O horário de trabalho será das 9h às 18h, exceto para lojas dos shoppings, que possuem regras específicasm com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também