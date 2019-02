Confira o "abre e fecha" de carnaval

O feriado de carnaval chegou e o funcionamento de alguns locais são alterados para que todos tenham a oportunidade de curtir a folguinha. Confira aqui nosso abre e fecha.

Poder Público – A Prefeitura Municipal decretou ponto facultativo na segunda (4), terça (5) e na quarta-feira, que terá a folga pela manhã e volta a partir das 13h. Os serviços básicos como saúde e coletas de lixos funcionarão normalmente durante o carnaval.

Justiça – O expediente para no Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP-MS) e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) só voltam ao expediente na quinta-feira (07), mas serviços emergenciais estarão de plantão como as delegacias, Depac Centro, Piratininga e Casa da Mulher Brasileira.

Hemosul – O Hemosul funcionará normalmente até ao sábado, mas na segunda-feira (4) terá o horário reduzido e abrirá das 07h às 12h. Já na terça-feira segue fechado por conta do feriado e volta a abrir na quarta, a partir das 13h.

Supermercados – Os supermercados e hipermercados irão funcionar normalmente, de acordo com informações do AMAS (Associação Sul-matogrossense).

Comércio – O funcionamento irá funcionar de acordo com cada empresário, mas geralmente o comércio abre normalmente na segunda-feira (4) e fecha às portas no feriado de terça, retomando às atividades na quarta-feira (6).

Banco – Os banco não irão funcionar na segunda e nem terça, voltando ao expediente na quarta-feira a partir 12h.

Shoppings

Campo Grande – O shopping terá o expediente diferenciado apenas na terça-feira (5), lojas e quiosques abrirão das 13h às 19h, âncoras 11h às 20h. Alimentação e lazer funcionarão das 10h às 20h.

Norte Sul – O shopping funcionará normalmente na segunda e terça-feira, tendo um expediente diferenciado somente na quarta, que começa a partir das 12h às 20h. Já na parte de alimentação e lazer, o horário é das 11h às 20h.

Bosque dos Ipês – O shopping funcionará normalmente e não terá expediente diferenciado por conta do feriado.

Pátio Central – O shopping irão funcionar na segunda-feira normalmente, fecha na terça e volta ao expediente na quarta-feira (6).

