Capital terá carnaval com foco no protagonismo da pessoa com deficiência

Pela primeira vez, a folia de rua de Campo Grande terá um bloco formado por pessoas com deficiência. Com o nome “Nada sobre nós, sem nós”, eles querem chamar a atenção do poder público e da sociedade para que as medidas de inclusão envolvam cem por cento as pessoas com deficiência nas tomadas de decisões que as impactam.

Os foliões do bloco mais inclusivo da capital vão para a rua no dia 03 de março. A concentração começará a partir das 17 horas na avenida Calógeras esquina com a rua Maracaju (em frente a Energisa). A saída está marcada para às 18 h e seguem até o calçadão da rua Barão do Rio Branco.

Formado neste Carnaval, no bloco há pessoas que usam muletas ou bengalas, quem não escuta, que possuem limitação física ou intelectual, além de outras síndromes que também entram no samba. Dezenas de participantes com deficiência, familiares e amigos já estão no esquenta.

O bloco foi idealizado pelo senhor Damião Zacarias, pessoa com deficiência visual. Corumbaense, de família tradicional do Samba, ele é ritmista, toca instrumento de percussão em bloco de carnaval e na banda do Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

O bloco “Nada sobre Nós, sem nós” faz parte do desfile dos blocos oficiais ligados à Associação de blocos, bandas, cordões e corso carnavalesco e cultural de Campo Grande – MS (ABLANC) . Tem apoio das seguintes instituições ligadas a pessoa com deficiência: ISMAC, AMDEF CG, PRODTEA, AFAPASMS, SDHU - PMCG. CAPED e Associação de pais e Amigos do Autista.



SERVIÇO

Data: 03 de março

Hora: 17 horas

Local: Av. Calógeras esquina com a rua Maracaju.

Contato: Ana Paula Cardoso - 9 8154 2282 / David Marques - 9 9197 0800

Deixe seu Comentário

Leia Também