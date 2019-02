"Carnavalzinho" em shopping têm quatro dias de folia com show da cantora Paolla

O shopping Bosque dos Ipês terá uma programação especial do dia 2 ao dia 5 de março com oficinas, concurso de fantasia infantil e pet, bailinho e show com a cantora Paolla, em um espaço decorado com confete, serpentina e diversos adereços carnavalescos para toda a família se divertir. Nos dias 4, 5 e 6 de março o shopping funcionará normalmente, das 10h às 22h.

No sábado (2), das 15h às 18h, têm oficinas de colar havaiano, máscaras e pintura de rosto. No domingo (3), das 14h às 15h, as oficinas e pinturas também serão oferecidas. Às 15h30 tem mais uma opção para os pequenos foliões, com o espetáculo “Pelo Amor da Colombina”. A história é uma das mais antigas e tradicionais do mundo e é contada de uma forma divertida, pelo Grupo Casa no Arena Bosque, um espaço permanente no shopping Bosque dos Ipês, que traz, a cada final de semana, um espetáculo diferente e gratuito para as crianças.

Para aproveitar o domingo de carnaval, a programação continua divertidíssima, das 17h às 19h, os pequenos poderão tirar suas fantasias do armário para participar do Concurso de Fantasias e do bailinho infantil, com a participação especial da cantora Paolla.

Na segunda-feira (4), das 15h às 18h, as oficinas e pinturas continuam. Na terça-feira (5), às 14h às 16h tem bailinho infantil e das 17h às 18h o Concurso de Fantasias Pet. Os vencedores dos concursos receberão brindes para 1º, 2º e 3º lugar. As inscrições serão realizadas no local.

Mais diversão

No intervalo de uma programação e outra de carnaval, tem diversos players no shopping: a Casa da Árvore com escorregador, piscina de bolinhas e circuito de obstáculos. Há opções também no cinema UCI, extreme jump, piscina de bolinhas, mini cars, casa da tia Paula, play games, hoover board, assault warzone e arena games.

