Cidade se prepara para “Carnaval da Paz”

Está chegando a hora do “Carnaval da Paz - Campo Grande folia 2019”, a festa acontece de 1º a 5 de março, na avenida Interlagos, entre as ruas Spipe Calarge e Doutor Werneck, na Vila Albuquerque.

O tradicional carnaval de rua em Campo Grande volta a ocorrer após quatro anos, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul.

Estruturas já são montadas para garantir a folia das famílias campo-grandenses, com atrações para adultos e crianças, segurança reforçada e bandas regionais.

Nilde Brun, titular da Sectur, reforça que as atrações que animarão os foliões são todas regionais. “Elaboramos a programação no intuito de valorizar nossos talentos. Por isso, no palco do carnaval, teremos só grupos e bandas daqui de Campo Grande”, justificou.

De acordo com a secretária a economia do município também sentirá mudanças devido aos foliões de outras cidades. “Será um evento para proporcionar diversão segura para as famílias. Teremos matinê para as crianças e segurança reforçada, para que todos brinquem tranquilamente. A expectativa é que este ano tenhamos um aumento de 5% na movimentação econômica do município com a realização do carnaval”, enfatiza.

Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Consumo e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), ano passado, o montante gasto na capital no período carnavalesco foi de R$ 40 milhões.

Este ano, ainda de acordo com dados da Federação, a tendência é de aumento nos gastos com alimentos e bebidas, além dos custos com viagens, tanto regionais, quanto para cidades do território nacional.

Além da festa de rua, Campo Grande contará com eventos carnavalescos de blocos oficiais, independentes e escolas de samba.

