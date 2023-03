ConvocaÃ§Ã£o de mais 101 guardas civis Ã© publicada no DiÃ¡rio Oficial

Saiba Mais Cidade Adriane anuncia convocação de 100 novos guardas civis

Conforme prometido, a convovação de mais 101 guardas civis metropolitanos foi publicada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Com isso, foram 15.330 inscritos formalizados e quase 200 novos guardas convocados só em 2023.

Os convocados são aprovados no último concurso realizado para cargos do quadro permanente da GCM de 2020, todos devem comparecer amanhã (30) no Auditório da Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMU) para orientações e retirar o Boletim de Inspeção Médica- BIM.

O BIM contém a data e horário da perícia médica, além de formulário contendo informações sobre a data e horário da entrega dos originais, e respectivas cópias, dos documentos exigidos, listados no Diogrande.

Assim como a turma empossada no mês passado, os agentes passaram por seis fases, sendo a última com duração de quatro meses e intensa programação técnica-profissional para disponibilizar capacitação adequada e que atenda a todos os requisitos legais e administrativos para o ingresso na carreira da Guarda Civil Metropolitana.

