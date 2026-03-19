Coronel David apresenta moções por ações da polícia contra facções

A atuação de policiais militares e civis em operações de enfrentamento ao crime organizado, com resultados considerados exitosos em Coxim e Dourados, motivou a apresentação de duas moções de congratulação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

As homenagens foram propostas pelo deputado estadual Coronel David (PL), que destacou em plenário a eficiência das forças de segurança no combate às facções criminosas. “Essas ações da polícia militar e civil demonstram que a segurança pública no Mato Grosso do Sul não dá moleza para facção criminosa”, afirmou o deputado.

Em Coxim, a moção reconhece a atuação da equipe da Força Tática durante ocorrência registrada no dia 17 de março de 2026, quando houve confronto com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, resultando na morte de três suspeitos. Foram homenageados o 2º sargento PM Eliane Lima Dias; cabo PM Bruno Leite Nunes; cabo PM Weverton de Araujo Schimanski; 3º sargento PM Ivan Ferreira dos Santos; cabo PM Geovane Marques da Silva; soldado PM Eder Cassio da Cruz Januario e soldado PM Patrícia de Kassia Vasconcelos. Segundo a moção, a atuação foi marcada por técnica, coragem e contribuição direta para a preservação da ordem pública.

Já em Dourados, a moção contempla o delegado Lucas Albe Veppo e os policiais civis Augusto Wilson Dalla Martha Domingos; Carla Vanessa da Silva; Danielli Duarte Silva; Giovani Martins Bonato; Mario Valerio Soares de Andrade; Murilo Henrique Vieira Alegreti; Olivia Ferreira e Silva; Roberto Rivelino da Silva Oliveira; Ronicleiton Matoso da Silva; Saulo Soares Filho; Silvinei Evangelista da Silva; Tamara Valeria Aires Matias e Thiago Noriyuke Takikawa. A equipe atuou em operação que resultou em confronto com um integrante da facção Primeiro Comando da Capital, morto na ação. O suspeito era considerado de alta periculosidade e ligado a crimes graves na região.

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