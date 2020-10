Corte de água fica proibido por mais 15 dias

A prefeitura decidiu prorrogar a suspensão do fornecimento de água, por inadimplência, por mais 15 dias em Campo Grande. O decreto que perderia seus efeitos no próximo dia 17 foi prorrogado nesta quinta-feira (15), conforme publicado no Diário Oficial.

Desde o início da pandemia, medidas foram tomadas para amenizar o impacto financeiro e manter os serviços essenciais à população. As contas de água que estão vencidas podem ser pagas em até 36 parcelas, sem cobrança de juros e correção monetária..

Ontem, o JD1 Notícias questionou a prefeitura sobre a prorrogação, mas ainda não havia nada decido. O decreto de hoje entra em vigor no dia 17.

