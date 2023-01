Moradores reclamam de "ponte" danificada no São Conrado

Uma passagem de concreto em trecho da Rua Paia Grande vem deixando moradores insatisfeitos na região do São Conrado, mesmo com uma ponte a menos de 400 metros na Rua Leão Zardo.

No local, há menos de uma semana morreu um ciclista que se desequilibrou e caiu de cima da “ponte”. A irmã da vítima, a publicitária Taínara pereira Ramalho de 27 anos destacou que o trecho não tem “nenhum bloqueio ou interdição”. “Quero algo para ajudar a arrumar ou destruir a passagem. Próximo há outra passagem que está prestes a acontecer o pior também".

Já Ademir Matos de Jesus de 38 anos que mora a 500 metros do local, diz que no trecho já ocorreram vários acidentes. “Eu nasci aqui, e faz tempo que está abandonado por lá. Aquela ponte de concreto foi a Prefeitura que colocou, mas veio a chuva e arrancou e até hoje, cinco anos depois, ninguém arrumou”.

Cirilo da Silva Ramalho, tio do homem que morreu na ponte, afirma que mora na região há muitos anos e conhece bem o local. “Continua perigosa.Tem que ser uma passarela mais segura. Aquilo é uma coisa mau feita

Ao JD1, a Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), informou que a passagem não é uma travessia e que a ponte fica a 400 metros do local, na Rua Leão Zardo, no entanto, "Será instalado um guarda-corpo nas laterais e será realizado o reparo no acesso para ser usadas por pedestres e ciclcistas, o quanto antes".

