Devido pandemia, “Antifascismo Campo Grande” adia manifestação

O grupo Antifascismo Campo Grande decidiu adiar a manifestação programada para o próximo domingo (7), na capital, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Por meio de nota, o movimento afirmou que a medida segue as recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e os decretos estaduais e municipais.

O ato seria realizado na Praça do Rádio e foi denominado como: “Pela Democracia, Vida e Legalidade”. De acordo com os organizadores, a ideia do movimento é o ato tem objetivo de reunir pessoas da sociedade civil contra, do que eles classificam como, “o avanço da quebra do Estado Democrático de Direito”.

Na nota o grupo explica que foi considerada, prioritariamente, a reponsabilidade em convocar pessoas a irem às ruas neste momento de pandemia, entre outros pontos. “Considerando que estamos diante de uma das maiores crises sanitárias mundiais de todos os tempos e que neste momento o Brasil se destaca como epicentro mundial; considerando os decretos municipais, estaduais e os protocolos da OMS, resolvemos adiar o ato”, diz a publicação na página oficial do grupo no Facebook.

Grupo afirma que seguirá com ações nas redes sociais. “Elas também são palco privilegiado do combate ao fascismo ‘bolsonarista’ [..] Sabemos que essa luta não começou agora e não vai acabar tão cedo. Logo mais comunicaremos aqui as ações propostas que antecederão, como o ato de rua, que será informado posteriormente. Reiteramos nosso total compromisso com a luta cidadã, coletiva, pela democracia, pela legalidade e pela vida”, finalizou a nota.

