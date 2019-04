Douradense é campeão mundial de Jiu-jitsu nos Emirados Árabes

O atleta douradense, Maicon Pereira do Nascimento, 30 anos, é o campeão mundial de jiu-jtsu, na categoria Master 1, do Abu Dhabi World Masters Jiu-Jitsu Championship 2019, realizado nos Emirados Árabes Unidos. A categoria é de atletas com até 85kg.

O mundial e reuniu lutadores na Mubadala Arena. O atleta precisou superar adversários da Polônia, da Jordânia, do próprio Brasil e da Rússia.

Ele participou de quatro lutas com vitória nos últimos segundos, o que exigiu muita técnica, concentração e raça. Na final, Maicon superou por pontos o lutador russo Bogdan Cherdentsev.

O lutador resumiu o combate com a seguinte expressão “foi uma guerra danada, na primeira luta perdia por uma vantagem, mas consegui reverter faltando 9 segundos. Na segunda ganhei de dois a zero e a terceira luta foi contra um brasileiro, da Paraíba, muito difícil também, mas venci por pontos. A final foi contra um russo, muito duro, mas ganhei”, explicou.

O atleta permanecerá no país árabe até o dia 29 de abril. Ele vai aproveitar a presença de atletas para desenvolver ainda mais a sua técnica.

Maicon é natural de Espigão D'Oeste, em Rondônia, e vive em Dourados há pelo menos cinco anos. Foi no interior de Mato Grosso do Sul que ele começou a praticar jiu-jitsu.

Nesse período, ele obteve conquistas como o Grand Slam e Absoluto CBLP, o Mundial No-gi CBLP 2017, a UAEFJJ SP PRO, a Taça Rio, o Brasileiro CBJJD, o Word Tour RJ UAEFJJ e o Curitiba IBJJ.

Patrocínio

A viagem de Maicon para a competição teve o patrocínio das empresas douradenses: Sacolão Oshiro, a clínica Shizen Tai, as lojas Dr. Shape, Corujinha Kids e Ciclo Cairu e da nutricionista Amanda Guimarães.

