Taekwondo do MS tenta vaga para mundial da Hungria no DF

A Delegação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul embarcou para o campeonato nacional escolar, Combat Games 2019, que acontece em Brasília, no Distrito Federal. O campeonato será realizado entre os dias 18 e 21 de abril na cidade.

Os técnicos das equipes Mestre Fábio Costa e Mestre Roberto Elias, viajaram junto com oito atletas, feminino e masculino da modalidade. Eles foram classificados para o evento nacional durante um Campeonato Estadual de Taekwondo Escolar realizado no mês de março na capital.

A seletiva nacional Combat Games será o evento classificatório para o Mundial Escolar da modalidade que acontecerá em junho, na Hungria.

Segundo divulgado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), entre atletas, técnicos e membros das delegações, Brasília deve receber quase mil participantes, fator que torna este evento o maior do segmento no Brasil.

A Federação Escolar de Esporte (FEE-MS) cedeu as passagens e o pagamento do hotel para todos do Taekwondo.

