O governador Reinaldo Azambuja defendeu nesta sexta-feira (22) a utilização do esporte como ferramenta social na vida de jovens e adolescentes. Ele participou da abertura do III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, organizado pela Fundesporte no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Para Reinaldo, além de integração e confraternização, o esporte tem cunho social e de saúde. “Por isso, temos trabalhado com os jovens para que eles tenham boas práticas do esporte, que refletem positivamente em outras áreas”, afirmou.

Gestores e autoridades ligadas ao esporte sul-mato-grossense participam do Fórum, que vai discutir e estabelecer metas para o próximo quadriênio. “Quando iniciamos o governo em 2015 fizemos esse encontro que resultou em projetos como o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e remodelação dos jogos escolares. Agora, vamos definir as prioridades do setor para os próximos anos”, disse.

Representantes da área esportiva, paradesportiva e de lazer participam do debate.

