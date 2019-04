Taekwondo de MS conquista quatro medalhas em campeonato

Saiba Mais Esportes Federação divulga datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista 2019

Atletas de taekwondo sul-mato-grossenses fizeram bonito e conquistaram boas posições no Campeonato Nacional Escolar - Combat Games 2019 que foi realizado entre os dias 18 e 21 de abril em Brasília. A delegação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul conquistou quatro medalhas no total.

Os técnicos das equipes feminino e masculino, mestre Fábio Costa e mestre Roberto Elias, viajaram junto com os oito atletas classificados. Eles conquistaram o direito de participação, depois de boa classificação no Campeonato Estadual de Taekwondo Escolar realizado no mês de março em Campo Grande.

Conforme o site da Delegação, o campeonato que recebeu mais de mil participantes foi uma etapa classificatória para o Mundial Escolar da modalidade que será realizado em junho, na Hungria.

O atleta Luiz Felipe Aquino, que participou pela primeira vez, venceu as etapas e está com sua vaga garantida para a disputa no mundial.

O Campeonato Nacional foi realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Federação Regional de Desporto Escolar do Distrito Federal e Entorno - FRDE-DF, e contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Além disso a Federação Escolar de Esporte de MS apoiou nos custos.



Os atletas Luiz Felipe Aquino, Suzanna Aquino, Maria Alice Lopes, Natan Lopes, Roberta Orlando, Ilton Lucas Sena, João Santos e Felipe Souza tiveram auxílio nas passagens, hotel e alimentação.

A Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul agradeceu ao apoio da Federação Escolar de Esporte de MS e todos os envolvidos.

