Federação divulga datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista 2019

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira (28) as datas e os horários das partidas das semifinais do Campeonato Paulista. Os confrontos são São Paulo x Palmeiras e Corinthians x Santos.

Confira os duelos abaixo:

Jogos de ida:

São Paulo x Palmeiras: sábado, às 18h, no Morumbi

Corinthians x Santos: domingo, às 16h, na Arena Corinthians

Jogos de volta:

Palmeiras x São Paulo: domingo (07/04), às 16h, na arena do Palmeiras

Santos x Corinthians: segunda-feira (08/04), às 20h, no Pacaembu

Como ocorreu nas quartas de finais, as semifinais também terão a utilização o árbitro-assistente de vídeo (VAR).

As pontuações ainda continuam sendo somadas, a classificação geral colocou o Palmeiras com 29 pontos e o Santos com 27, os dois times têm as duas melhores campanhas até o momento. O Corinthians com 23 é o terceiro colocado, enquanto o São Paulo fez apenas 21 pontos e ficou na quarta colocação.

