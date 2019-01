Em classícos paulistas, Timão tem melhor aproveitamento em dez anos

Saiba Mais Esportes 33ª rodada do Brasileirão começa neste sábado com dois clássicos

Confira quem mais venceu as partidas, quem foi o time que teve o pior aproveitamento, qual clube que entrou em campo e saiu mais vezes derrotadas nos últimos dez anos de clássicos paulistas. Os números são de jogos dentro e fora de casa, confrontos do torneio da Florida Cup não estão incluídos.

Corinthians em clássicos desde 2009

108 jogos

45 vitórias

34 empates

29 derrotas

52% de aproveitamento

Palmeiras em clássicos desde 2009

98 jogos

34 vitórias

26 empates

38 derrotas

43% de aproveitamento

São Paulo em clássicos desde 2009

104 jogos

28 vitórias

26 empates

50 derrotas

35% de aproveitamento

Santos em clássicos desde 2009

113 jogos

49 vitórias

25 empates

39 derrotas

51% de aproveitamento

No domingo (27) o Santos recebeu o São Paulo e venceu por 2 a 0. Próximo confronto será o Dérby Paulista no próximo sábado (2), Palmeiras e Corinthians vão reeditar a final do Campeonato Paulista de 2018, quando o Timão conquistou o título.

