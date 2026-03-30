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Dourados tem emergÃªncia em saÃºde reconhecida pela UniÃ£o apÃ³s alta de chikungunya

MunicÃ­pio registra centenas de casos e reforÃ§a aÃ§Ãµes contra o mosquito

30 marÃ§o 2026 - 17h22Vinicius Costa
Mutirão fez limpeza em bairro da cidadeMutirÃ£o fez limpeza em bairro da cidade   (Prefeitura de Dourados)

O governo federal reconheceu situação de emergência em saúde pública em Dourados devido ao avanço da chikungunya. A medida foi oficializada nesta segunda-feira (30) por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento, a prefeitura passa a ter mais autonomia para intensificar ações de combate à doença, incluindo mobilização de equipes, ampliação de atendimentos e atuação em áreas mais afetadas, como bairros e a reserva indígena.

A decisão federal valida decreto municipal editado na última sexta-feira (27), que já havia declarado situação de emergência diante do aumento expressivo de casos. A medida permite, entre outros pontos, convocação de voluntários e adoção de ações emergenciais coordenadas pela Defesa Civil.

Dados epidemiológicos apontam 1.455 casos prováveis, 785 confirmados e 900 em investigação na área urbana, além de dezenas de internações. Na reserva indígena, há também centenas de casos confirmados e cinco mortes associadas à doença.

A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode causar febre alta e dores intensas nas articulações, podendo evoluir para quadros graves. As autoridades reforçam a necessidade de eliminar focos do mosquito para conter o avanço da doença.

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