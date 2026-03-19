Drive Thru da Sustentabilidade inicia atendimentos no Bioparque Pantanal

Teve início nesta quarta-feira (19), em Campo Grande, mais uma edição do Drive Thru da Sustentabilidade. Em sua 17ª edição, o evento acontece no estacionamento do Bioparque Pantanal, nos Altos da Avenida Afonso Pena, e segue até sábado (21), das 9h às 18h.

A iniciativa é considerada uma das principais ações ambientais do município, com foco no incentivo a práticas sustentáveis e na conscientização da população. Entre os serviços oferecidos estão o descarte correto de resíduos, além de palestras, oficinas e atendimentos gratuitos ao público.

Ao longo das edições anteriores, o projeto já impactou mais de 49 mil pessoas, contribuiu para a preservação de cerca de 800 milhões de litros de água, coletou 135 toneladas de resíduos e realizou a doação de mais de 35 mil mudas.

A programação de 2026 reúne universidades, órgãos públicos e entidades da sociedade civil, com atividades nas áreas de educação ambiental, saúde e economia criativa. Entre os destaques está o Curso de Artesanato Sustentável de Páscoa, que incentiva o reaproveitamento de tecidos.

Durante os três dias, o público também pode participar de talks, oficinas práticas, atividades interativas, apresentações culturais e ações voltadas ao bem-estar, como o almoço solidário.

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