Eleições 2020: Harfouche será o entrevistado desta terça, no JD1

Toda semana o JD1 Notícias realiza entrevistas com os candidatos a prefeitura de Campo Grande. Na terça-feira (13), o entrevistado será o Sérgio Harfouche, do Partido Social Cristão (PSC), que irá falar sobre as propostas que tem para a capital do Mato Grosso do Sul.

A live será transmitida pela nossa página no Facebook, por onde o leitor pode também questionar os postulantes.

Todas as entrevistas vão ao ar às 17 horas.

