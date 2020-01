Em reunião para metas de 2020, Marquinhos prevê ano de surpresas positivas

Antes de sair de férias, o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad reuniu os secretários de cada pasta para estudar as metas para 2020 em uma reunião na Prefeitura da capital nesta tarde de quinta-feira (2).

Para o prefeito o JD1 Notícias perguntou ao como ele recebeu a notícia dada pela manhã que ele era um dos melhores prefeitos das capitais brasileiras. “ Estou muito feliz, é fruto do trabalho, não é uma pessoa, é um time, eu e a vice damos condições para cada secretário, temos bons titulares nas pastas, todos compenetrados e assumiu com responsabilidade. Este ano dá para ser melhor, tem que procurar cada vez mais fazer o melhor e superar os próprios desafios”, finalizou.

O gestor falou que prevê muitas surpresas e que a construção de uma Pista de Atletismo Internacional será entregue no dia 7 de fevereiro, mas não informou em que local será. “Uma pista em quadrilátero olímpico que terá desde vestuário, arquibancada e iluminação a competições de salto, arremesso, e competições que só vemos na tv, vai ter aqui”, completou.

Sobre a continuidade do Reviva nas regiões ao redor da 14 de julho, Marquinhos informou que está fazendo em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) reuniões para estudar o projeto e começar a programação das licitações em fevereiro. A previsão é que na segunda quinzena de janeiro haverá uma coletiva de imprensa com maiores informações.

Para dia 6 de fevereiro, a previsão é que 112 mil alunos do município recebam o uniforme escolar e o kit de material já no primeiro dia de aula.

Trad ainda acrescentou que todos os pontos que forem de interesse público, serão considerados aptos a conversar no meio público. “Não vamos mentir e não vamos maquiar, quem quiser entender que entenda, estamos prontos a qualquer indagação, não vamos burlar a população”, finalizou.

Após a coletiva, o prefeito e os secretários retornaram para a reunião privada onde irão definir as demandas.

