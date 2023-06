Estelionatários se passam por advogados para extorquir clientes

Estelionatários estão se passando por advogados para extorquir pessoas que tenham direitos adquiridos na Justiça, em especial, processos em valores elevados contra empresas de telefonia. Nesta terça-feira (31), o TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), emitiu alerta para que a população fique atenta as tentativas de golpes.

Através do portal, os criminosos localizam os autos para encontrar os beneficiários, depois contatam a pessoa, fingindo ser advogado, encaminhando um print da tela do processo à vítima, pedindo dinheiro para liberar o total do valor.

Em nota, a administração do Tribunal de Justiça e a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, ressaltam que esse procedimento não é utilizado para o levantamento de valores de partes de processos e alerta para que, em caso de dúvidas quanto à veracidade de informações sobre custas e despesas de processos, o cidadão entre em contato com a respectiva vara onde tramita o feita.

Estelionato- A prática criminosa é de 1 a 5 anos de prisão se enquadrada em estelionato comum, na fraude eletrônica, ela vai de 4 a 8 anos e pode ser aumentada em até 2/3, caso o crime seja cometido com uso de servidor (computador para armazenar dados) que esteja fora do Brasil.

