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Família pede ajuda para bancar funeral de jovem de 27 anos vítima de acidente na BR-262

Eryck William morreu após uma batida contra um caminhão na noite de sábado

12 abril 2026 - 15h54Vinícius Santos
Foto do acidente - crédito: @jhonnyschimdtproducoesFoto do acidente - crédito: @jhonnyschimdtproducoes  

A família de Eryck William Amarilio Neves, de 27 anos, motoqueiro que morreu em decorrência de um acidente na rodovia BR-262, em Campo Grande, está realizando uma campanha nas redes sociais para conseguir ajuda financeira e custear as despesas do funeral.

Ao JD1 Notícias, a tia da vítima explicou que a família precisou pegar um empréstimo emergencial de R$ 2,6 mil para cobrir parte dos gastos, mas não possui condições financeiras para arcar com o valor neste momento de luto.

Diante da situação, os familiares solicitam apoio da população para quitar o débito e amenizar as despesas geradas após a morte do jovem. Quem puder contribuir pode fazer doações via Pix: 67 99186-7069, em nome de Suellen Lopes Amarilio, ou pelo Nubank. “Todo ajuda é bem-vinda”, afirmou a tia.

Acidente - Um homem de 27 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na noite de sábado (11), na BR-262, em Campo Grande. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acionou a Polícia Civil para os levantamentos investigativos.

Conforme dados da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h, no km 366 da rodovia, e foi classificado como colisão frontal envolvendo um caminhão Mercedes-Benz Atego 3030 e uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, conduzida por Eryck William Amarilio Neves, vítima fatal.

Durante o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao solo, sofrendo diversas lesões pelo corpo e na cabeça. Após o acidente, ele ficou em decúbito dorsal, entre o primeiro e o segundo eixo do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros, porém, mesmo com os procedimentos médicos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, por volta das 22h.

Diante dos fatos, o caso foi registrado, em tese, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido por equipe funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames necroscópicos. O caso é investigado pelas autoridades competentes.

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