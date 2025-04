Final feliz! Éder é encontrado e 'está bem' com a família em Campo Grande

Saiba Mais Cidade Viu o Éder? Rapaz desaparece e preocupa família em Campo Grande

O bom filho a casa torna. Essa frase se encaixa para Éder Prudêncio de Oliveira Ribas, de 26 anos, que estava desaparecido desde a noite do feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21), mas foi encontrado sã e salvo, voltando para os braços da família.

A informação foi compartilhada pela própria família, e principalmente pela namorada e até amigos que inundaram as redes sociais de comentários positivos.

"Pessoal, achamos o Éder. Ele está bem e sem ferimentos graves. Agradeço o compartilhamento e oração de todos. Deus é bom em todo tempo", escreveu a namorada de Éder em uma publicação no Instagram.

O rapaz foi localizado no início da madrugada, mas a família não informou em qual bairro.

Desaparecimento - O JD1 Notícias havia apurado que o pai de Éder descobriu que ele teve uma briga com a namorada durante a segunda-feira, enquanto estava em um condomínio, no centro de Campo Grande - no local, o rapaz mora com mais 3 amigos.

Um desses amigos, ainda conforme o apurado pela reportagem, teria dito para o pai do rapaz, que após a briga com a namorada, Ribas teve um momento de fúria ou "espécie de um surto", deixando o local a pé, em destino ignorado.

