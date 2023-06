Finalizando os preparativos, o Arraial de Santo Antônio começa na sexta-feira

A realização do 21º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, traz shows de artistas renomados e o espaço para as entidades atuarem neste evento tradicional de solidariedade para as instituições que realizam trabalhos assistenciais na Capital. A festa começa na sexta-feira (9) e segue até a terça-feira (13), na Praça do Rádio Clube.

Neste ano serão 21 barracas com uma diversidade de alimentos, bebidas e peças em artesanatos. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que vê, neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento.

