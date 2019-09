Frigorífico JBS precisou fazer evacuação de funcionários após vazamento de amônia

O frigorífico JBS, unidade de Sidrolândia - distante cerca de 70 km de Campo Grande -, retomou os abates após algumas horas de interrupções, devido à evacuação do local por causa do vazamento de amônia na casa de máquinas do setor de evisceração, na última sexta-feira (20). A produção foi reiniciada após o Corpo de Bombeiros realizar uma minuciosa inspeção nas instalações.

Os trabalhadores que tiveram sintomas de intoxicação e que foram encaminhados ao hospital receberam atendimento, passaram um período em observação e foram liberados. No hospital local, o único na cidade, apenas um médico estava disponível para atendimento

A empresa ainda apura quais são as causas do acidente. Em nota disse que o controle do vazamento foi feito rapidamente para evitar danos maiores. A empresa também informou que toda a assistência necessária foi prestada aos funcionários.

