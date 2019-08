JBS tem vagas para Campo Grande e duas cidades do interior

A JBS anuncia a abertura de diversas oportunidades de trabalho para as unidades em Campo Grande, Nova Andradina e Ponta Porã. Na capital as vagas disponíveis são para analista de logística com ensino superior; analista de transportes com ensino superior, ou cursando e com experiência em logística; eletricista de manutenção; operador de sala de máquinas; mecânico de manutenção; técnico instrumentista, e para ajudante de serviços gerais para atuar no período noturno. Pessoas com deficiência (PCDs) também podem se candidatar.

As vagas de ajudante de serviços gerais são específicas para atuação com limpeza industrial, e é desejável que o candidato tenha experiência na função. Para concorrer a uma das vagas o interessado deve comparecer à unidade localizada na saída para Sidrolândia, na próxima segunda-feira (5), às 7h, levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG. Os interessados nas demais vagas devem enviar currículo para o e-mail recrutamento@cgr.jbs.com.br.

A JBS de Ponta Porã também está com processo seletivo aberto e oferece vaga para Médico Veterinário para atuar como analista de garantia de qualidade. Para participar da seleção os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail recrutamento.pop@friboi.com.br.

Também em Mato Grosso do Sul, a unidade de Nova Andradina oferece oportunidade para profissionais graduados em fisioterapia, para atuar como analista de saúde ocupacional. É desejável ter pós-graduação em ergonomia. Os interessados devem enviar e-mail com currículo para cecilia.martins@friboi.com.br.

Serviço:

Seleção Campo Grande II: 5 de agosto, às 7h

Local: Rodovia BR 060, s/n – Zona Rural (saída para Sidrolândia), Campo Grande, MS

Informações: (67) 4009-7500

Seleção Ponta Porã: encaminhar currículo para recrutamento.pop@friboi.com.br.

Informações: (67) 3437-3621

Seleção Nova Andradina: encaminhar currículo para e-mail cecilia.martins@friboi.com.br.

Informações: (67) 3449-2205

