Inscrição para seleção da UFGD com salários de até R$ 5,7 mil encerra nesta sexta

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O interessado deve acessar a página do processo seletivo, preencher a ficha de inscrição e entregar a documentação listada em edital em um envelope.

As vagas disponíveis são para libras/linguística (ead); inglês e técnicas e poéticas da voz; física geral, educação matemática, matemática/estatística e ciência da computação; direito processual penal e direito tributário (fadir); educação física escolar e saúde, pedagogia e educação especial; engenharia civil/estrutura, engenharia de operações e processos da produção, engenharia de alimentos, automação/eletrônica básica/circuitos elétricos, sistemas térmicos, sistemas elétricos de potência; morfofisiologia humana, microbiologia e bioquímica; geografia humana e psicologia da educação; nutrição em saúde pública, bases das doenças infecciosas – microbiologia virologia e parasitologia e dietética.

São nove vagas disponíveis e formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 5,7 mil, dependendo da carga horária e titulação. O processo seletivo é com prova didática e prova de títulos.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) encerrará as inscrições de processo seletivo para professores substitutos às 17h desta sexta-feira (26).

