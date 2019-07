Prefeitura abre seleção para psicólogos e artistas visuais

A Prefeitura de Campo Grande, abriu processo seletivo para atuação na Secretaria municipal de Assistência Social, o salário é de R$ 3,2 mil, com vagas para cinco técnicos de atividades socioculturais e três psicólogos O edital está publicado no edital desta quinta-feira (18), do Diário Oficial (Diogrande).

De acordo com o edital, a contratação é por prazo determinado de um ano, para atuar em funções específicas, conforme a habilitação descrita. O técnico de atividades socioculturais, deve ter formação em Artes Visuais e experiência em projeto lúdico ou de lazer na área sociocultural. Já o psicólogo, além da formação na área, deve estar ter Registro no Conselho Regional de Psicologia.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site

No período das 10 horas do dia 22 de julho de 2019 às 16 horas do dia 23 de julho de 2019, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao realizar a inscrição, gratuitamente, pela internet, o candidato deverá ler, preencher o Formulário de Inscrição, verificar se atende às condições exigidas, transferir os dados via internet e imprimir o Comprovante de Inscrição.

Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas no Edital e na legislação pertinente, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer a função à qual concorre.

A qualquer tempo, poderá anular a inscrição do candidato, desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas inscrições ou documentos.

Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de doze meses, podendo ser renovado por igual período, uma única vez, a critério da Administração Municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também