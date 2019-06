Sesc abre processo seletivo para pessoas com algum tipo de deficiência

O Sesc MS está com as inscrições abertas para cadastro reserva de pessoa com deficiência em diversos níveis de escolaridade (Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior e Pós-Graduação) para a cidade de Campo Grande.

O cadastro deve ser feito por envio de currículo, juntamente com o tipo de deficiência e o CID, para o e-mail recrutamento@sescms.com.br até o dia 28 de junho.

As vagas se destinam a diversos cargos a serem preenchidos até o 2020.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3311-4300.

