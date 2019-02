Funesp oferece 100 vagas para oficinas de Ginástica Rítmica

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) está com vagas abertas para oficina de ginástica rítmica, no Parque Jaques da Luz, localizado no bairro Moreninhas. Foram disponibilizadas 100 vagas para crianças com idade entre cinco a quinze anos, que são atendidas pelo Projeto Jovem Talento Esportivo.

O projeto atende atualmente cerca de 180 crianças e possui turmas de iniciação e especialização. Neste ano, a oficina que tinha 13 grupos passará a ter 18, atentando para um número maior de crianças e proporcionando uma convivência mais ativa com esportes.

A coordenadora da oficina, Adenizia Luciana Julião, o objetivo é iniciar cinco novas turmas trazendo as alunas desde do nível básico e se moldando até avançar na modalidade, conseguindo assim chegar a um nível de equipe participando de torneio e jogos escolares regionais.

Para participar

As inscrições estão abertas e são gratuitas. Para participar os responsáveis podem procurar a professora ou a administração do Parque Jacques da Luz a partir das 8h de segunda a sexta. É necessário preencher a ficha de inscrição, e ir com roupa de ginástica adequada.

A oficina de Ginástica Rítmica acontece de segunda a sexta, nos das 7h às 11h30 e das 13h às 17h30 horas. Além dessa, o Parque Jacques da Luz oferece as modalidades de Pilates, Grupo de Corrida, Zumba, Ginástica, Karatê, Judô, Academia ao Ar Livre, Ballet, Funcional, Beach Tênis, Yoga, Futsal, Futebol e Atletismo.

