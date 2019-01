Governo e prefeitura fecham parceria que beneficia microempreendedores da capital

Com o objetivo de prestar atendimento de informação e orientação aos microempreendedores da capital, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), fechou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc).

De acordo com o Coordenador Estadual do Programa de Educação Fiscal da Sefaz, Carlos Roberto Antunes, a finalidade é simplificar o processo de registro e funcionamento de empresas, disseminando assuntos relacionados à promoção da educação fiscal.

“Fechamos mais uma parceria muito importante junto a Prefeitura para orientar e fomentar o trabalho dos microempreendedores da Capital. Ficou acertado que vamos efetivar ações mediante cursos de capacitação, preliminarmente junto a Agência Fazendária de Campo Grande. Temos certeza que a educação fiscal será uma importante ferramenta para o sucesso dos empresários beneficiados”, declarou Antunes.

Durante reunião realizada na Unidade da Incubadora Municipal Francisco Giordano Neto, localizada na região do Bairro Estrela Dalva, foram debatidos assuntos relacionados a promoção da educação fiscal entre os empreendedores, ressaltando a efetividade do Decreto Municipal n. 13.505 de 26 de abril de 2018, o qual dispõe sobre a criação da sala do empreendedor no município de Campo Grande.

Estiveram presentes o delegado da Receita Federal, Edson Ishikawa; delegado Adjunto da Receita Federal, Henry Tamashiro; coordenador Estadual do Programa de Educação Fiscal, Carlos Roberto Antunes; assessora da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedesc, Edna Antonelli; bem como toda a equipe integrante da Incubadora.

