Governo inaugura ampliação do presídio de Coxim

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realiza nesta quinta-feira (9) a inauguração da ampliação de Estabelecimento Penal Masculino de Coxim (EPMC), por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).



A solenidade de inauguração e entrega da obra terá início às 10h30 com a presença do diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, e outras autoridades.



Com as obras, aumentaram mais 144 vagas para o regime fechado. Ao todo, foram construídos 340 m² de área, com 11 celas comuns, duas disciplinares e solário. Também foi construída uma área destinada a cursos para os detentos.



A mão de obra foi prisional e possibilitaram melhorias na estrutura da unidade de regime semiaberto. O investimento foi de cerca de R$ 620 mil, entre recursos do governo, Conselho de Segurança e Poder Judiciário e investimentos próprios.



O Estabelecimento Penal está localizado na rua Tancredo Neves, 730, no bairro Flávio Garcia.

Deixe seu Comentário

Leia Também