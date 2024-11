Guardas Civis terão honras fúnebres quando faleceram em exercício

Um decreto assinado pela prefeita Adriane Lopes e o secretário Especial de Segurança e Defesa Social estipula os procedimentos à execução de honras fúnebres, aos Guardas Civis Metropolitanos que falecerem no cumprimento do dever “em gratidão aos relevantes serviços prestados”.



O velório deverá ser realizado na sede do Comando da Guarda Civil Metropolitana, e na impossibilidade da realização da cerimônia nesse local, o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social indicará um espaço apropriado.



O núcleo de atenção biopsicossocial da Guarda Civil Metropolitana será o responsável pela organização das homenagens fúnebres que ocorrem na GCM, e deverá fornecer os subsídios necessários à execução dos atos e procedimentos que compõem as honras.

Haverá ainda o cortejo fúnebre com viaturas, e batedores de motocicletas para abrir o caminho. Homenagens terão guarda fúnebre, banda e cerimônia religiosa, por escolha da família.



